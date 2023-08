... si tratta del vice governatore di Bankitalia Piero. Ad annunciarlo è il presidente dell'Paschal Donohoe. Oggi scadevano i termini per la presentazione dei candidati per il ...Prima di andare in vacanza, i ministri delle Finanze europei si erano incontrati un'ultima volta a luglio per l'e avevano parlato della successione di Fabio Panetta nel comitato esecutivo ...La nomina di Daniele Franco dovrebbe maturare all'di ottobre anche in considerazione ... Resterà invece in Banca d'Italia, in qualità di vicedirettore, Piero, inizialmente ...

Eurogruppo, Cipollone unico candidato per board Bce - Ultima ora ... Agenzia ANSA

"L'Italia è l'unico Paese ad aver proposto un candidato" al board della Bce al posto di Fabio Panetta: si tratta del vice governatore di Bankitalia Piero Cipollone. Ad annunciarlo è il presidente dell ...Sembrava tutto fatto per la sostituzione di Fabio Panetta nel board di Francoforte con il dirigente di Bankitalia. A sorpresa è emerso il nome dell’ex ...