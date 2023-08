Estonia sconvolta dallo scandalo che inguaia la premier | i legami familiari con la Russia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Da sempre antiputiniana, ora si ritrova in casa un marito che ha avuto rapporti commerciali con la. È la storia dellaestone Kaja Kallas, leader del Partito Riformatore Estone che a marzo ha ricevuto la proroga per un secondo mandato alla guida del Paese baltico. Il sito di informazione InsideOver parla di “gate”, riferendosi alloche sta mettendo in una posizione scomoda il Primo ministro. Ma riavvolgiamo il nastro. Kallas è stata una delle combattenti più aspre nel gruppo delle Nazioni est europee che prima dell'invasione dell'Ucraina hanno contrastato le posizioni di Vladimir Putin. Tanto che, dopo il 24 febbraio 2022, ha offerto il suo grande sostegno alla causa di Kiev. Già prima del conflitto, infatti, l'donava obici e armi leggere a Kiev, per poi aumentare ...