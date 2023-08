Escursionista precipita dall' Alta via di Merano e muore

A Tirolo si è verificato un tragico incidente. Unè precipitato dall'Alta via di Merano, procurandosi ferite mortali. L'incidente è avvenuto a mezzogiorno. La vittima è un turista olandese di 70 anni. Sono intervenuti il soccorso alpino,...MERANO. A Tirolo si è verificato un tragico incidente. Unè precipitato dall' Alta via di Merano , procurandosi ferite mortali. L'incidente è avvenuto a mezzogiorno . Non sono noti ulteriori particolari. Sono intervenuti il soccorso alpino, l'...E' un cittadino italiano di 30 anni residente del canton Ticino l'morto il 20 agosto scorso sul Pizzo Gallina (3.060 metri), nelle Alpi svizzere. Lo ha reso noto oggi la polizia cantonale del Vallese, al termine delle procedure di identificazione. L'...

