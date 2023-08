Esame revisore legale 2023 | domanda entro il 28 settembre | istruzioni e prove

legale 2023: domanda entro il 28 settembre, istruzioni e prove Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto il bando della Ragioneria Generale dello Stato ......documenti ed informazioni finalizzate a verificare la correttezza delle operazioni in. Sempre ... l'altro alla presenza dei consiglieri di opposizione, deldel Comune e dei dirigenti ...legale 2023: domanda entro il 28 settembre, istruzioni e prove Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto il bando della Ragioneria Generale dello Stato ...

Esame revisore legale 2023: domanda entro il 28 settembre ... Informazione Fiscale

65 del 29 agosto 2023 il bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale - Sessione 2023. Si tratta del primo esame che si svolge in ...65 del 29 agosto 2023 il Bando per esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale. A tal fine, è stata predisposta un’apposita applicazione informatica sul sito istituzionale ...