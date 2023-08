Equitazione | Europeo salto a ostacoli | Giroud presente alla giornata inaugurale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Milano, 30 ago. - (Adnkronos) - Dal Meazza all'Ippodromo Snai San Siro, il passo è davvero breve. Per conferme chiedere al capocannoniere della Serie A, Olivier. L'attaccante del Milan, tre gol nelle prime due giornate del campionato di calcio, è abituato a entusiasmare i tifosi rossoneri nello stadio di Milano ma questo pomeriggio si è spostato di 400 metri per non perdersi ladegli “Italia. Open to Meraviglia – Fei Jumping European Championship Milano 2023”. Dopo la cerimonia di apertura, alle 13.15 le gare dell'di- giunto37esima edizione - hanno ufficialmente preso il via e l'ex bomber di Arsenal e Chelsea ha puntualmente preso posto con la sua famiglia nella Corporate Area del Teatro del Cavallo. Occhiali da ...