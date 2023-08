Equitazione | Europeo salto a ostacoli | comanda la Svezia e l' Italia c' è

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Milano, 30 ago. - (Adnkronos) - Oggi all'Ippodromo Snai San Siro ha avuto inizio '. Open to meraviglia - FEI Jumping European Championship Milano 2023', che metterà in palio i titoli continentali a squadre e individuale dima anche tre pass per Parigi 2024 per le nazioni meglio classificate tra quelle che non siano già qualificate per l'Olimpiade del prossimo anno. La prima gara, una tabella C, ha determinato classifiche molto corte, dominate dallacon tre percorsi netti su quattro. La squadra è prima con 1,51 penalità. Nell'individuale Jens Fredricson (con Markan Cosmpolit) è in testa con 0, Henrik Von Eckermann (con Iliana) sesto con 0.70 nonostante un errore. Rolf Goran Bengtsson (con Zuccero) è settimo con 0.81 e Wilma Hellstrom (con Cicci BJN) dodicesima con 1.50. Tra i team secondo ...