Equitazione | Europei salto ostacoli Milano 2023 | Italia sesta nella classifica a squadre | Camilli decimo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 agosto 2023) In archivio la prima giornata deglididell’, di scena all’Ippodromo di San Siro a. A regnare sovrano è l’equilibrio, con tutti i fantini al via determinati a fare il possibile per alimentare le loro speranze di conquistare un pass per i Giochi di Parigi 2024. Il miglior punteggio della giornata odierna porta la firma dello svedese Jens Fredricson su Markan Cosmopolit, autore di una prova priva di errori in 71.98 che l’ha proiettato in vetta allacon 0.00. Alle sue spalle lo svizzero Martin Fuchs su Leone Jei in 72.53, con 0.28, seguito dal tedesco Philipp Weishaupt su Zineday in 72.60, con 0.31. In piena corsa anche l’, con Emanuelesu Odense Odeveld che ha chiuso ...