Equitazione | Europei Milano 2023 | l’ordine dei team per la prova a squadre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Meno di cinque ore al via deglidi salto a ostacoli, che si terranno all’interno della splendida cornice dell’Ippodromo di. L’organizzazione dell’evento ha reso nota l’estrazione edei, che scenderanno sul campo di gara, per lache, giova ricordarlo, mette in palio tre pass olimpici verso Parigi 2024; con anche l’Italia coinvolta in questa caccia. Saranno 15 lecoinvolte, con gli azzurri che saranno – nelle rotazioni – sempre gli ultimi a completare il giro, mentre ad aprire il concorso vi sarà la Svizzera; con le favorite Belgio, Svezia e Germania, rispettivamente in 4a, 9a e 11esima posizione. Di seguitocompleto dei turni di rotazione del concorso a ...