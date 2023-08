Epatite C |  screening gratuito per i nati dal 1969 al 1989

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Al via un programma di screening, un'azione di prevenzione significativa per la tutela della salute individuale e collettiva

Al via un programma di, un'azione di prevenzione significativa per la tutela della salute individuale e collettivaPartirà lunedì 4 settembre, in tutte le province della Toscana, il programma digratuito sull'C, infezione del fegato provocata da un virus che si trasmette mediante contatto con sangue infetto . Dall'C oggi si può guarire, per farlo però è necessario ...I medici erano arrivati al punto di raccomandare l'istituzione di 'centri di' in tutta la ... New York, erano stati infettati intenzionalmente con l'virale. I ricercatori del Laurel ...