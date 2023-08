Epatite C in Toscana | dal 4 settembre screenig gratis per fascia di età 34-54 anni Ecco dove fare il test

L'indirizzo è www.regione..it/ - /testiamoci - per - l -- c . Come funziona lo screening Lo screening consisterà in una test rapido, pungidito, su sangue capillare per la ricerca di ...Partirà lunedì 4 settembre, in tutte le province della, il programma di screening gratuito sull'C, infezione del fegato provocata da un virus che si trasmette mediante contatto con sangue infetto. Dall'C oggi si può guarire, per ...Partirà lunedì 4 settembre, in tutte le province della, il programma di screening gratuito sull'C, infezione del fegato provocata da un virus che si trasmette mediante contatto con sangue infetto . Dall'C oggi si può guarire, per ...

Epatite C, dal 4 settembre screening gratuito per i nati dal 1969 al ... Toscana Notizie

FIRENZE – Da lunedì 4 settembre 2023, in tutte le province della Toscana, prenderà il via il programma di screening gratuito sull’epatite C, infezione del fegato provocata da un virus che si trasmette ...Partirà lunedì 4 settembre, in tutte le province della Toscana, il programma di screening gratuito sull'epatite C, infezione del fegato provocata da un virus che si trasmette mediante contatto con ...