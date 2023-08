Epatite C | dal 4 settembre screening gratuito per i nati dal 1969 al 1989

Giani: "Una delle azioni più importanti sul fronte della prevenzione nei mesi che rimangono da qui alla fine dell'anno"... Coldiretti Toscana:vino alla frutta i cambiamenti climatici tagliano la produzione nei campi 24 Agosto 2023 Articoli recenti SanitàC,4 settembre screening gratuito per i nati...1 gennaio 2015 al 31 settembre 2021 le persone che si sono rivolte al servizio sanitario per l'C sono aumentate di 3.357 unità e, sempre2015, sono stati 14.016 i soggetti trattati ...

FIRENZE – Da lunedì 4 settembre 2023, in tutte le province della Toscana, prenderà il via il programma di screening gratuito sull'epatite C, infezione del fegato provocata da un virus che si trasmette mediante contatto con ...