Ennesimo furto in una abitazione di Marano | Di Fenza | “Sgominare presto la banda”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI ladri entrano in casa mentre marito e moglie si trovano nell’appartamento, a volto coperto e con guanti, trafugano diversi monili dai cassetti e si danno alla fuga. È la notte da incubo vissuta da una famiglia di Via Adda a. Sull’episodio si è espresso il consigliere regionale Pasquale Di(Centro Democratico): “Secondo quanto emerge dalle pagine di giornale – racconta il consigliere – da diversi mesi, si susseguono con cadenza quotidiana i furti negli appartamenti”. Per Di: “Siamo dinanzi ad una vera e propria emergenza. È in atto una vera azione criminale che i delinquenti in piena notte metterebbero in pratica agendo nei luoghi più isolati del territorio. Non è possibile che i residenti al loro risveglio ritrovino le case completamente sventrate“. “I cittadini vivono ormai nella paura ...