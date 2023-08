Enna | 17enne denuncia violenza sessuale | la procura apre un fascicolo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Una ragazza di 17 anni hato ai carabinieri didi essere stata violentata da un artigiano del luogo a Valguarnera, un piccolo paese della provincia siciliana. È stata la stessa giovane arlo, indicando il presunto responsabile degli abusi. Sul caso sta indagando ladiche oggi – mercoledì 30 agosto – ha aperto une attivato le procedure del Codice rosso previsto in questi casi. Sono in corso indagini dei carabinieri che mantengono uno stretto riserbo sulla vicenda. In aggiornamento Leggi anche: La mamma di una delle vittime di Caivano: «Qui ci stanno minacciando: devo parlare con Meloni» Stupri di Caivano, l’ipotesi dei video venduti nei giri dei pedofili: parte l’analisi dei cellulari, anche dei genitori La 19enne vittima ...

