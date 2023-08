(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dopo mesi in cui dei fan folli hanno lanciato di tutto alle popstar in(come è successo a Elettra, Ava Max o Bebe Rexha), ieri una famosissima artista si è ferita da sola nel bel mezzo di un suo show.si stava esibendo al Victorious Festival di Portsmouth ela performance di Miracle si è avvicinata al bordo del palco ed è stata investita in pieno da uno deidello spettacolo. La cantante ha subito fatto un balzo indietro, ma ha continuato a cantare. Dopo questo piccolo incidenteha cantato altri cinque pezzi, prima di chiudere il. People Magazine ha confermato che l’interprete di Love Me Like You Do è stataaldai ...

... #blogtivvu #blogtivvu_com #uominiedonne #uominiedonnevideo #temptationisland #anticipazioniuominiedonne #uominiedonneover #tronoover Love Me Like You Do -... #blogtivvu #blogtivvu_com #uominiedonne #uominiedonnevideo #temptationisland #anticipazioniuominiedonne #uominiedonneover #tronoover Love Me Like You Do -... #blogtivvu #blogtivvu_com #uominiedonne #uominiedonnevideo #temptationisland #anticipazioniuominiedonne Love Me Like You Do -

Ellie Goulding colpita al volto dai fuochi d'artificio durante un suo concerto Biccy

Cosa ne pensate Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto #blogtivvu #blogtivvu_com #uominiedonne #uominiedonnevideo #temptationisland #anticipazioniuominiedonne #uominiedonneover ...L'intervista ad Arianna Bergamaschi che ha realizzato il brano "Vita mia" dopo aver ascoltato la conferenza stampa dei soldati russi all'inizio del conflitto in Ucraina ...