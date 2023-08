Elisabetta Gregoraci rivela | «Se avessi un superpotere | ecco cosa farei»

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Vacanze terminate e persi ritorna alla normalità. Dopo una lunga estate tra mare, sole e relax, la showgirl nelle ultime ore ha risposto, attraverso le sue Instagram stories, ad un box di domande dei suoi follower. Una prima domanda di una fan ha subito catturato l’attenzione della showgirl. «Sela possibilità di avere unquale sarebbe?», ha chiesto un follower. Ma andiamo a vedere qual è stata la risposta della showgirl.su Instagram «Seunmi piacerebbe poter aiutare i bambini affetti da malattie a trovare le cure necessarie per guarire». È stata questa la risposta toccante dialla domanda posta da una fan. Poi, la ...

La showgirl e conduttrice amata,, sta nuovamente catturando l'attenzione dei media dopo il compleanno della sua adorata nonna Betta. Questa volta, il settimanale DiPiù si concentra sulla sua nuova relazione con ...Come ogni anno, il piccolo Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore e, è stato accompagnato dalla mamma per il primo giorno di scuola nella prestigiosa International School ...Nathan Falco , figlio die Flavio Briatore, è tornato sui banchi di scuola dopo un'estate trascorsa assieme ai genitori in luoghi esclusivi. Il ragazzo, 13 anni, dopo essersi goduto il mare della Sardegna ...

Elisabetta Gregoraci, primo giorno di scuola per Nathan Falco: ecco l'istituto da 30mila euro l'anno a Monte C ilmessaggero.it

Ti sei mai chiesto quale sia il prezzo dell'istruzione di Nathan Falco Briatore, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore Il ragazzo, grazie ai suoi genitori, frequenta un'istituzione ...Vacanze terminate e per Elisabetta Gregoraci si ritorna alla normalità. Dopo una lunga estate tra mare, sole e relax, la showgirl nelle ultime ore ha risposto, attraverso le sue Instagram stories, ad ...