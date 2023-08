Elettra Lamborghini | Lite Furibonda in Studio!

(Di mercoledì 30 agosto 2023)ha svelato un retroscena riguardante la nuova edizione di Italia’s Got Talent. Ecco cosa ha raccontato l’ereditiera più famosa d’Italia! L’ereditiera e cantantesarà tra i giurati della prossima edizione di “Italia’s Got Talent”, disponibile su Disney+ dal 1° settembre. Lo spettacolo ha visto una migrazione di piattaforma, passando da Mediaset a Sky, prima di atterrare sul gigante dello streaming. Durante un’intervista esclusiva al blog di Davide Maggio,ha rivelato un momento teso con un concorrente dello show. Secondo la giurata, il cameraman potrebbe non aver catturato un momento cruciale dell’esibizione in cui una ruota è passata pericolosamente vicino al suo viso. Quando ha portato la questione all’attenzione del concorrente, è stata accolta da ...

Squilli di tromba, felicitazioni, cuoricini, applausi da Federica Pellegrini, Elodie,, Simona Ventura, tra le molte. E mentre sulle nostre spiagge sono riuniti i 60 milioni di ...non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo il successo della sua hit estiva Mani in alto, la regina del tweerking si prepara a calarsi nei panni di giudice di Italia's got talent ,...In vista della nuova edizione di Italia's Got Talent (in arrivo su Disney+ dal 1° settembre),ha svelato di aver avuto una lite con un concorrente del programma tv. L'ereditiera è stata scelta come giurata per la nuova edizione della trasmissione e al blog di Davide Maggio ...

“Italia’s Got Talent”, si riparte con i nuovi giudici Elettra Lamborghini e Khaby Lame la Repubblica

I giudici di Italia’s Got Talent Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano, insieme ai conduttori Aurora e Fru dei The Jackal, hanno presentato oggi, a Milano, la nuova edizione ...Vedremo il ritorno di Frank Matano e Mara Maionchi, ma accanto a loro ci saranno Khaby Lame ed Elettra Lamborghini (Novella 2000) Il talent show “per antonomasia” (come detto oggi in fase di ...