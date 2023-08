Elettra Lamborghini | lite con un concorrente di Italia’s got talent | il sogno di Sanremo in un ruolo inedito

(Di mercoledì 30 agosto 2023)non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo il successo della sua hit estiva Mani in alto, la regina del tweerking si prepara a calarsi nei panni di giudice digot, affiancata da Frank Matano, Mara Maionchi e Khaby Lame. Lo show prenderà il via il prossimo 1 settembre su Discovery+.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

CROGNALETO - Dopo il successo di, Tottea di Crognaleto ( Teramo ) si prepara ad ospitare la nota cantante e conduttrice televisiva Anna Tatangelo che si esibirà come ospite d'onore venerdì 8 settembre per i ...Si uniranno a loro due nuovi arrivati: la cantantee Khaby Lame, una star dei social media di fama mondiale. La storia di Italia's Got Talent Adattato in 77 paesi, è il format di ......- Arisa si mostra senza veli per trovare marito 28/08/23 Fotogallery - Kasia Smutniak alla regia di un film di denuncia sui muri di tutto il mondo 25/08/23 Fotogallery -sviene ...

Elettra Lamborghini sviene dopo lo show: “Faceva troppo caldo” Radio 105

Debutta il 1° settembre in esclusiva su Disney+ la nuova edizione di Italia’s Got Talent, show prodotto da Fremantle Italia che vedrà al tavolo della giuria la cantante Elettra Lamborghini e Khaby ...A chiudere lo show il live di Elettra Lamborghini, che arriverà al Festival LGBTQIA+ con il nuovo album Elettraton. La serata proseguirà in pista fino a notte fonda con il djset dei Disco NoveZeroNove ...