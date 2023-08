Ecco i 5 ' responsabili' del 50% delle malattie cardiovascolari

Roma, 30 ago. - Indice di massa corporea, pressione sanguigna sistolica, colesterolo non - Hdl, fumo e diabete: sono i cinque i fattoridi oltre la metà delle malattie cardiovascolari e di circa il 20% della mortalità generale. Su questi elementi però si può intervenire in modo efficace, soprattutto con gli stili di vita. ...Roma, 30 ago. - Indice di massa corporea, pressione sanguigna sistolica, colesterolo non - Hdl, fumo e diabete: sono i cinque i fattoridi oltre la metà delle malattie cardiovascolari e di circa il 20% della mortalità generale. Su questi elementi però si può intervenire in modo efficace, soprattutto con gli stili di vita. ...Maaltri rimedi naturali e suggerimenti da seguire, per non stimolare troppo l'attività delle ghiandole sebacee,di questo problema. Evitate di lavarvi con frequenza i capelli , ...

Ecco i 5 'responsabili' del 50% malattie cardiovascolari La Gazzetta del Mezzogiorno

Indice di massa corporea, pressione sanguigna sistolica, colesterolo non-Hdl, fumo e diabete: sono i cinque i fattori responsabili di oltre la metà delle malattie cardiovascolari e di circa il 20% ...Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) - Indice di massa corporea, pressione sanguigna sistolica, colesterolo non-Hdl, fumo e diabete: sono i cinque i fattori responsabili di oltre la metà delle malattie ...