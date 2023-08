Ecco chi non ha voluto Lukaku all' Inter | bum | ciò che nessuno ha mai detto

(Di mercoledì 30 agosto 2023)alla Roma. Si è chiusa con l'arrivo a Ciampino del giocatore belga la storia più travagliata di questo calciomercato d'agosto. Ma ora, a giochi chiusi, emergono alcuni retroscena su quanto accaduto subito dopo la finalissima di Champions e le trattative diper trovare spazio in un altro club abbandonando prima l'e poi il Chelsea. Come ricorderete bene,sarebbe rimasto in silenzio per un lunghissimo periodo, proprio mentre diventava rovente il calciomercato intorno al suo nome. E in quel periodo di silenzio,stava trattando il suo trasferimento alla Juventus. Una circostanza che ha fatto infuriare i dirigenti dell'non rispondeva al cellulare e di fatto si è reso irreperibile per parecchi giorni. Ma a quanto pare ...

di noi non ha mai usato un tono di voce dolce e affettuoso per parlare al proprio cane Bene, ... A tal proposito,qual è il cane più vecchio mai vissuto !...e Donatella Versace co - designer di una capsule che sfilerà durante il Festival di Cannes... punta a Carhartt WIP per l'Autunno - Inverno 2023/2024: il risultato, un luxury workwear perè ...BOLOGNA - In vista della riapertura di Via Saffi il primo settembrele voci dei negozianti della zona che hanno lamentato un grande calo delle vendite in questi ...di questa decisione per...

Cappato, l'inchiesta fantasma: ecco chi può averla ordinata e perché non se ne trova traccia la Repubblica

Terra Amara, Fikret dice la verità a Fekeli, ecco chi è suo padre A quanto pare Fikret dirà la verità a Fekeli in merito alle sue origini e quindi confesserà l’identità di suo padre in Terra Amara. Ma ...INNSBRUCK, Austria, 30 agosto 2023 /PRNewswire/ -- L'estate è calda, ecco però una bella ventata di notizie sulla ... gli utenti Internet stanno diventando sempre più prudenti su chi ha accesso alle ...