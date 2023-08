È morto annegato Andrea Sainato | il padre dell’influencer Gian Maria Sainato

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lutto per, ex partecipante del reality l’Isola dei Famosi. Ieri 29 agosto, in mattinata, il, ha tragicamente perso la vita dopo essersi buttato nel mare mosso a Sapri. Il corpo è stato recuperato e portato a riva da un membro delle forze dell’ordine fuori servizio, che ha poi proceduto a chiamare il 118 e la Capitaneria di Porto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi: purtroppo, l’uomo era già deceduto. È ancora sconosciuta, però, la causa precisa della morte: secondo quanto riportato da Il Messaggero,potrebbe essere stato colto da un malore per lo sforzo di raggiungere la riva. La salma è ora sotto sequestro da parte degli inquirenti per poter ...