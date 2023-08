Duran Duran tornano con nuovo album ‘Danse Macabre’

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Uscirà il 27 ottobre prossimo, tra ospiti speciali Victoria De Angelis dei Maneskin, Nile Rodgers, Mr Hudson, Andy Taylor e Warren Cuccurullo Uscirà il 27 ottobre prossimo, ildisco dei, 16esimoin studio per la band capitanata da Simon Le Bon.arriva in tempo per Halloween, uscirà su Tape Modern via Bmg e sarà disponibile per il pre-ordine. Catalizzato da una speciale performance dal vivo che ihanno filmato a Las Vegas il 31 ottobre dello scorso anno,è la colonna sonora della loro ultima festa di Halloween. Attraverso 13 tracce, la ...

È la title track del nostro prossimo album, che raccoglie un insolito mix di cover, canzoni rielaborate dei Duran Duran e diverse nuove composizioni. L'idea è nata da uno spettacolo che abbiamo filmato a Las Vegas il 31 ottobre dello scorso anno

