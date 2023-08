Droni su Kiev nella notte | “Il più massiccio attacco dalla scorsa primavera”

(Di mercoledì 30 agosto 2023)e missili russi hanno colpitomercoledì mattina in quello che è stato definito dalle autorità militari della capitale ucraina “il”: l’ha provocato due vittime. L’amministrazione militare diha reso noto che più di 20 tra missili esono stati “distrutti dalle forze di difesa aerea” durante le prime ore di oggi. I russi hanno scagliato gruppi di velivoli senza pilota d’Shahed di fabbricazione iraniana contro la capitale da diverse direzioni e hanno lanciato missili da aerei. Gli aeroporti moscoviti di Domodedovo, Vnukovo e Sheremetyevo sono stati temporaneamente chiusi dopo che il ministero della Difesa ha annunciato ...

Secondo l'amministrazione militare di, sono stati abbattuti più di 20 tra missili erussi nelle prime ore di oggi 30 agosto. Da parte ucraina sono partiti ulteriori attacchi con...ha vissuto questa notte il suo pi peggior attacco dalla scorsa primavera , hanno detto ...militari locali dopo che due persone sono state uccise e altre tre ferite in un raid di missili e...Chiusure di spazi aerei sono stati segnalati da Mosca in almeno sette regioni compresa quella della capitale. Colpito l'aeroporto di Pskov, non lontano dal ...

Ricordiamo che la regione di Pskov era già stata presa di mira dai droni a fine maggio. Nelle ultime settimane, Mosca e altre regioni russe sono state bersagliate da una raffica di attacchi portati da ..."Kiev non subiva un attacco così potente dalla primavera", ha detto il capo dell'amministrazione militare della città Serhii Popko.