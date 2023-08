Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 30 agosto 2023)ha fatto un lavoro leggero sulla sua avversaria di primo turno degli US, ma è stata lasciata in sospeso a rete dopo aver chiuso il match.ha raggiunto il secondo turno degli USmartedì, ma è rimasta scioccata dopo che la sua avversaria disi èta di stringerle laprima di uscire di scena.La bielorussa, numero 2 del mondo, ha offerto una solida prestazione per sconfiggere MZanevska per 6-3, 6-2, ma la trentenne che rappresenta il Belgio, ma è nata a Odesa, in, si èta di stringere laalla fine dell’incontro e si è diretta verso la ...