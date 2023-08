Donne sole con deficit psichici raggirate per prosciugarne i beni | 3 arresti nel Varesotto Sequestrati oltre 1 | 2 milioni di euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Sceglievano le loro vittime con cura:e facoltose, affette da patologie o, da circuire pergli averi. Im tre, sospettati di una serie di raggiri messi in campo a Busto Arsizio, provincia di Varese, sono stati arrestati dagli agenti della Guardia di finanza, i quali hanno contestualmente eseguito il sequestro di parte dei fondi sottratti alle. In totale, secondo l’inchiesta condotta dalla procura, sarebbero riusciti a impossessarsi di 1,2di. Del sequestro fa parte anche una una polizza assicurativa che i tre stavano per incassare. Gli indagati manipolavano le loro vittime e le minacciavano affinché non collaborassero con le forze dell’ordine durante le prime fasi delle indagini. In un caso, ...