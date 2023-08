Don Coluccia | pensavano di farmi fuori ma tornerò in strada

"Forse pensavano di togliermi definitivamente dalla faccia di questa terra ma mi dispiace, io continuerò ancora più forte di prima, tornerò in strada. Ci sono tanti cittadini che hanno bisogno di ...ROMA - "CariAntoniodi Tor bella Monaca eMaurizio Patriciello di Caivano, so quanto siete coraggiosi nel vostro quotidiano contrasto alla criminalità organizzata. Vivete entrambi sotto scorta ma ...La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio a carico di Sergio Del Prete, il 28enne che ieri sera ha tentato di investire il prete antimafiaa Tor Bella Monaca. Uno degli agenti della scorta ha sparato contro l'uomo ferendolo al braccio. Al pm Antonio Clemente è arrivata una prima informativa della Polizia di Stato che ...

Prova a investire don Coluccia, prete anti-spaccio. La diocesi: comunità reagisca Avvenire

Ci sono tanti cittadini che hanno bisogno di queste presenze nei territori". Così don Antonio Coluccia ha commentato al Tg1 l'agguato di ieri a Tor Bella Monaca, dove un ragazzo su uno scooter ha ...Attimi di paura durante una delle passeggiate della legalità del sacerdote a Tor Bella Monaca."L'aggressore, che aveva provato a investirlo con uno scooter, è stato ferito con un colpo di pistola al ...