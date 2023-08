Don Coluccia | il prete eroe che lotta contro la droga e la solidarietà pelosa di Gualtieri

Agguato a, prete coraggio. 28enne bielorusso tenta di investirlo con lo scooter; arrestato Paura ieri pomeriggio in via dell'Archeologia, nella periferia romana di Tor Bella Monaca , dove era in ...Antonio, da sempre impegnato nella lotta contro la criminalità, stava partecipando a una ...La Procura di Roma e la Direzione distrettuale antimafia hanno aperto un fascicolo sull'aggressione aAntonio, noto per le sue iniziative contro lo spaccio di droga e la criminalità organizzata. Nel pomeriggio di ieri un giovane ha prima affiancato in sella a uno scooter il sacerdote e ...

Roma, tenta di investire il prete antimafia Don Coluccia: la scorta spara | Ferito anche un agente TGCOM

«A nome della Diocesi di Roma esprimo a don Antonio Coluccia e agli uomini della sua scorta piena solidarietà per quanto avvenuto ieri, 29 agosto, nel quartiere di Tor Bella Monaca». Così in una nota ...A bordo di uno scooter, ha tentato di investire Don Antonio Coluccia, fortunatamente, un agente della scorta si è immediatamente accorto di quanto stesse avvenendo e ha evitato il peggio. Momenti di ...