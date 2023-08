Don Coluccia | ho spiegato a Meloni il welfare criminale di Roma

20.20 Meloni ricevea P. Chigi La premier Meloni ha ricevuto a Palazzo ChigiAntonio, il sacerdote aggredito ieri nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. Meloni lo ha ringraziato "per il suo ..."Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo ChigiAntonio, il sacerdote aggredito ieri a Tor Bella Monaca a Roma"."La Regione Lazio non resterà inerte contro azioni criminali e intimidatorie". "In riferimento al gravissimo episodio occorso aAntonio, a cui va tutta la solidarietà e vicinanza dell'Amministrazione, la Regione Lazio ribadisce di essere in prima linea nel contrasto all' illegalità in quelle zone della Capitale, ...

Prova a investire don Coluccia, prete anti-spaccio. «Paura, ma vado avanti» Avvenire

La Procura di Roma e la Direzione distrettuale antimafia hanno aperto un fascicolo sull'aggressione a don Antonio Coluccia, noto per le sue iniziative contro lo spaccio di droga e la criminalità… ...I have seen her very convinced and I believe that the citizens of these territories need to see a State of proximity", said Don Antonio Coluccia, a priest who was attacked yesterday in Tor Bella ...