Don Coluccia | «Ho avuto paura | pensavano di togliermi per sempre dalla faccia della terra»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) «Hoperché mi sono visto questo scooterone vicino a me. E quando ha accelerato ho pensato che mi avrebbe colpito. Poi l’operatorescorta mi ha spostato e salvato». Lo ha raccontato al Tg1 Don Antonio, uscendoQuestura di Roma. I momenti dell’attentato sono ben impressi nella sua mente. Don: «Continuerò più forte di prima» «Di solito gli spacciatori girano in scooter e monopattino per fare i controlli. E certamente non indossano il casco. Questo invece lo aveva», ha sottolineato il prete antispaccio. «Avevamo già dato fastidio quando è stata organizzata la fiaccolatalegalità», ha ricordato. «Quando arrivano le autorità e le regole a quelli che hanno gli strumenti per cambiare il territorio non piace. Forse ...