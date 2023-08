'Ci sono tanti cittadini che hanno bisogno di queste presenze nei territori', ha aggiunto. Il giovane, arrestato, è accusato di tentato omicidio . Intanto, il prete è stato ricevuto a ...'Orgogliosa di aver ricevuto oggi a Palazzo ChigiAntonio, il sacerdote aggredito ieri a Tor Bella Monaca a Roma. A nome del Governo ho voluto esprimergli la massima solidarietà e il pieno sostegno per l'infaticabile impegno nel condurre ...è un esempio per tutti noi'. Così in una nota il gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio.

Don Coluccia dopo l'agguato a Roma: "Pensavano di farmi fuori ma tornerò in strada" | Il prete ricevuto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi TGCOM

AGI - Don Antonio Coluccia, il prete antidroga di Tor Bella Monaca aggredito ieri durante una marcia per la legalità, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.