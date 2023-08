Docenti e custodi | nomine in ballo Sono ancora 300 i posti da coprire

(Di mercoledì 30 agosto 2023) In corso le assegnazioni delle cattedre annuali: i prof saranno chiamati entro due giorni. Incognita per gli ...

Docenti e custodi: nomine in ballo Sono ancora 300 i posti da ... LA NAZIONE

In corso le assegnazioni delle cattedre annuali: i prof saranno chiamati entro due giorni. Incognita per gli ata ...L’ufficio scolastico regionale ha concesso meno della metà di richieste. A settembre entra in funzione anche la maxi scuola di Fucecchio. I timori: "Senza custodi mancherà anche la sorveglianza".