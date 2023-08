Dirigenti scolastici | nominati i reggenti delle scuole normo e sotto dimensionate della provincia di Caserta

Avremo domani mattina un incontro con il commissario di governo del comune di Caivano, con iper mettere a punto un ulteriore programma di intervento su Caivano. Noi come regione ...Lo diciamo insieme ai tantiche insieme a noi in questi mesi ci hanno sostenuto in questa battaglia. Perché non è soltanto una questione banale di spending review, come è chiaro ...Lo diciamo insieme ai tantiche insieme a noi in questi mesi ci hanno sostenuto in questa battaglia. Perché non è soltanto una questione banale di spending review, come è chiaro ...

Concorso dirigenti scolastici ordinario e riservato, i bandi slittano a fine settembre Orizzonte Scuola

Horace Di Carlo chiede l’abrogazione articolo 10 del Regolamento che disciplina il servizio della mensa scolastica ... Per questa ragione abbiamo convocato in Commissione il dirigente del Settore ...Mentre ci avviciniamo al nuovo anno scolastico, il panorama dei concorsi pubblici per docenti e dirigenti si fa sempre più rilevante. Il nostro paese si appresta a vivere una fase ricca di novità in ...