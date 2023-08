Diodato pubblica il video del singolo Ci vorrebbe un miracolo

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 30 agosto 2023)festeggia gli anni eildelCiun, contenuto nell’ultimo disco Così speciale In occasione del compleanno del cantautore, esce oggi 30 agosto ilclip ufficiale di Ciun(Carosello Records), il brano estratto dal quarto album di inediti diCosì speciale. Ilsarà disponibile anche in radio. Ilclip del brano nasce da un’idea di Antonio, che intende raccontare da vicino l’umanità che compone questi tempi complessi e caotici. Al centro della scena troviamo persone intrappolate in infinite chiamate di lavoro, personaggi presi nell’atto di raccontare sui social il loro lato ...