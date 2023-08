Dimmi che sport fai e ti dirò quale superfood mangiare

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Le vacanze estive sono ormai un ricordo, arriva settembre ed è tempo di tornare ad allenarsi! Siamo pieni di buoni propositi, rigenerati dalla pausa, pronti a cimentarci con nuove sfide e, perché no, iniziare a praticare un nuovo. Alcuni sono il trend del momento, altri classici senza tempo, ma forse non tutti sanno che ogniè avvantaggiato da una dieta alimentare diversa, pensata per le esigenze della singola persona e per il tipo di sforzo richiesto al nostro corpo. CiboCrudo, ha abbinato a ciascunoilpiù adatto per le sue ottime proprietà nutrizionali, senza dimenticare gusto e benessere. CORSA I micronutrienti sono i fattori chiave da considerare nella dieta di un corridore, che deve essere equilibrata, varia e concentrata su cibi integrali e minimamente trasformati così da fornire un ...