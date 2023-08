Di Marzio | «Pavard l’Inter lo voleva da gennaio! E aggiungo un dato»

L'Inter ha chiuso l'operazione per l'arrivo di Benjamindal Bayern Monaco. Tutti i dettagli sull'operazione Secondo quanto riportato da Gianluca Didi Sky Sport, l'Inter ha definitivamente chiuso l'operazione con il Bayern Monaco per l'arrivo ...... dunque, il Bayern Monaco avrebbe limato gli ultimi dettagli per il trasferimento in nerazzurro di. Secondo quanto appreso da Gianluca Di, il francese sarebbe atteso domani a Milano ...Lo riporta Gianluca Di: 'all'Inter, c'è l'accordo con il Bayern Monaco!' Così come lo conferma anche Fabrizio Romano, che ne riporta alcuni dettagli: 'Benjaminall'Inter, ci ...

Calciomercato Inter – Di Marzio: “Pavard oggi a Milano, domani visite” Pianeta Milan

A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato dell’Inter dopo l’arrivo di Benjamin Pavard. Ecco le dichiarazioni del giornalista: “L’Inter ha fatto un mercato praticamente a 0, come previsto: ...Pavard è finalmente un giocatore dell’Inter, o meglio è arrivato a Milano e si attendono visite mediche e firma. Di Marzio, in attesa dell’ufficialità, si esprime nel corso di Calciomercato – ...