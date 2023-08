“Devi morire a Caivano” | minacce choc alla Meloni per stop al RdC

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUna serie disocial contro Giorgia, da parte di chi le contesta la stretta al Reddito di cittadinanza, fanno crescere a Palazzo Chigi l’allerta sul clima che potrà trovare la presidente del Consiglio domani nella sua visita a, il centro alle porte di Napoli teatro degli abusi su due ragazzine. “Io ti consiglierei stai a casa stanno com e pazz e rimaste 160mila famiglia senza rdc senza spesa”. E ancora: “Sei sicura che tornerai a casa?”, scrive su Facebook S.B., una donna di Caserta che vive a Napoli, e sotto il suo post si accavno commenti contro la premier, con auguri di morte o quello, aggiunto dal profilo di un laboratorio artigianale napoletano, di andare via “qualche ammaccatura così capisce i guai che ha fatto”. Su Twitter, poi, c’è chi la accusa di fare ...

La premier Giorgia Meloni che domani sarà in visita a Caivano è stata oggetto di gravissime minacce prima nei cortei e poi sul web . Alla base delle minacce, stando a quanto affermano gli stessi ...Dopo Roberto Calderoli , le minacce prendono di mira Giorgia Meloni . Il premier ha accettato l'invito di don Patriciello e giovedì sarà al Parco Verde di Caivano . Una visita dovuta per il presidente ...Giorgia Meloni domani sarà a Caivano , la città che da giorni è al centro delle cronache nazionali per i brutali stupri che si sono registrati nel quartiere Parco Verde. Caivano è una di quelle ...

"Devi morire a Caivano": minacce choc alla Meloni ilGiornale.it

