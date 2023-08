De Paola sicuro | «Inter e Milan | stesso livello! Una davanti a tutti»

La reazione di(un po' ci ha fatto male). DiEgonu qualche volta ha reagito male: lo sfogo seguito alla finale per il terzo posto con gli USA dello scorso mondiale, quando annunciò di ...... previsti con precisione dai modelli climatici, e dove soprattutto nessun luogo sembra(e ... spiegaMercogliano , climatologa del Centro euro - mediterraneo sui cambiamenti climatici. "I ......"battezzato così per via di un voto fatto dai miei genitori al Santuario di san Francesco di. ... "disono l'unico cantautore di Genova che sorride". Anomalia di un vero irregolare, come il ...

Lo dico al Corriere - Ma i generali Vannacci perderanno la battaglia Corriere della Sera

A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...Italia-Francia: quarto di finale in programma martedì 29 agosto con le Azzurre che godono dei favori del pronostico per il passaggio in semifinale. Intanto tiene banco il dualismo tricolore tra Paola ...