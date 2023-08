De Laurentiis disse Gattuso | “ma che brocco mi hai fatto prendere? Oggi non bastano 200 milioni”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Retroscena svelato da Brambati: Decriticò duramente conl’acquisto di Osimhen,valutato quasi 200. CALCIO NAPOLI. Un retroscena interessante sull’acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli è stato svelato dall’operatore di mercato Massimo Brambati nel corso della trasmissione Il Processo su 7 gold. Secondo Brambati, Aurelio Deinizialmente non fu entusiasta dell’investimento su Osimhen, lamentandosi duramente con l’allora tecnico: “Ma chemi hai? Questo Osimhen non mi sembra una grande cosa“. Parole che col senno di poi suonano sorprendenti, visto cheil nigeriano è considerato tra i migliori attaccanti al mondo, con una valutazione di ...

'Ne stanno discutendo gli avvocati e io non m'intrometto', taglia corto Aurelio Deche, in un'intervista a Il Foglio, torna a parlare della vicenda Spalletti. 'Spalletti mi: 'Sono molto stanco, ho bisogno di un periodo sabbatico per coltivare la terra'. Perciò lo ...... una settimana dopo la presentazione ufficiale , ma sullo sfondo è ancora viva la querelle relativa alla clausola rescissoria da versare al Napoli dopo l'accordo tra il presidente Dee l'...Aurelio De: 'Luciano Spalletti miche voleva coltivare la terra' 'Per quanto riguarda la questione clausola rescissoria, ne stanno discutendo gli avvocati della Società Sportiva ...

De Laurentiis disse: 'Non mi sembra granché'. Ora vale (quasi) 200 milioni AreaNapoli.it

Aurelio De Laurentiis non sembrava entusiasta del nome propostogli, ma capita anche a lui di sbagliare ...Il giocattolo si è rotto. De Laurentiis ha rotto il giocattolo. Il pagliaccio smantellerà la squadra. Se ha perso Gabri Veiga, vuol dire che non c'è programmazione. Con Garcia non si va da nessuna par ...