De Angelis si sfoga | nessun post antisemita | accuse false e diffamatorie 

(Di mercoledì 30 agosto 2023) AGI - Ha deciso di passare al contrattacco Marcello De, da poche ore ex responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio. Ieri ha comunicato al presidente Francesco Rocca la volontà di lasciare ilo con una lettera, dopo averla anticipata nel corso di un colloquio privato. Sulle motivazioni alla base della decisione preferisce non aggiungere altro, ma non può rimanere in silenzio davanti a quella che definisce un'accusa "falsa e diffamatoria". Desi riferisce all'accusa mossa nei suoi confronti da alcuni quotidiani chegli avevano attribuito unsu Instagram, datato 21 dicembre 2022, dai contenuti antisemiti. Per alcuni "inneggiava a Himmler", il comandante della polizia dal 1936 e delle forze di sicurezza del Terzo Reich (Reichssicherheitshauptamt) Nazista dal 1939. ...