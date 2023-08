Damien Chazelle | “Venezia si presta bene come location per un film”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) C’era anchealla conferenza di presentazione della Mostra del Cinema di2023. Il regista si è lasciato andare anche a parole interessanti sulla città lagunare che secondo lui simoltoa un possibile. Nella stessa occasione il regista ha parlato dello sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso. Quando achiedono di descrivere il rapporto cone col Festival, suggerendogli di scrivere unsulla città lui risponde: “Qualcosa disimoltoal cinema, sembra una città quasi da sogno, irreale e questo la rende davvero adatta e celebrare i. Ha un aspetto surreale, per il fatto di dover ...

E poi c'è una presenza inaspettata a difendere al Lido i diritti di attori e sceneggiatori : il presidente della giuria internazionale di Venezia 80, 38 anni, 14 nomination agli ...Lo statunitense, Premio Oscar per "La La Land" (film presentato qua al Lido nel 2016), in qualità di presidente di Giuria, fulmina i presenti con uno sguardo bruno e profondissimo.

Con la scritta Writers Guild on strike in bella vista sulla t-shirt nera si è infatti presentato il presidente Damien Chazelle, ma si è parlato anche del rinnovamento generazionale di questa edizione: ...(LaPresse) Damien Chazelle in conferenza stampa ha parlato dello sciopero di Hollywood esprimendo la sua solidarietà. "Oggi sono 121 giorni che gli sceneggiatori sono in sciopero, 48 giorni per gli ...