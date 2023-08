(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dopo settimane di indiscrezioni, da Cupertino arriva l'annuncio ufficiale per il lancio dei nuovi modelli. Novità in vista anche per gli accessori

Dall'iPhone 15 agli AirPods con USB-C: tutte le anticipazioni sull'evento Apple del 12 settembre la Repubblica

iPhone 15 e iPhone 15 Plus erediteranno funzionalità e caratteristiche di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max: il chip A16 Bionic, la Dynamic Island e la fotocamera da 48 MP. Come accadde già lo scorso ...Apple avrebbe intenzione di affidare l'intera produzione dei chip a 3 nm per i futuri iPhone, Mac e iPad a TSMC, già a partire dal 2023. Stando a quanto riferito da fonti taiwanesi nelle score ore, i ...