Dalle borse a trapezio ai secchielli | ecco le cult bag da non farsi scappare

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Quale sarà la nostra it bag personale? Quella che sfoggeremo per tutto l’autunno e oltre e che non vediamo l’ora di far entrare nell’armadio? Per rispondere a questa domanda e non fare errori di shopping, è bene fare un ripasso di tutti i trendautunno inverno 2023 2024. Ovvero di quelle tendenze che sono state annunciate qualche mese fa sulle passerelle di stagione più prestigiose. Questioni di forma Le migliori storie d’amore con lecominciano proprio con un’affinità speciale in fatto di forme e proporzioni. Per la stagione fredda i modelli che hanno dominato le sfilate sono la tote bag e la maxi shopper. Due accessori accomunati dalla grande praticità che si distinguono però per le dimensioni diverse. Più misurate nel primo caso, più ampie nel secondo, corrispondono alla perfezione alle esigenze quotidiane delle donne. Divise tra il ...