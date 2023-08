Onlyfans è tra le aziende tecnologiche che crescono di più in Europa. Lo dicono i numeri. Lo assicurano gli analisti che guardano con interesse a un'azienda che anno dopo anno continua a crescere a ...... 'Il Governo in due mesi ha messo 4,5, in parte ancora inutilizzati per le incapacità ... Sono i contributi per consentire l'accesso al credito a tassoalle imprese. Il Governo continua a ...Fitch ha calcolato che il prelievo genererà un gettito di 2,5 - 3di euro , in gran parte ... quando quelli acquistati tempo fa, con i tassi vicini allo, avevano rendimenti molto bassi. ...

Da zero a 4,5 miliardi di fatturato. Breve storia del fenomeno Onlyfans (e del suo ricco proprietario) la Repubblica

Basta avere 18 anni e si è davanti a un mercato di 3 milioni di creatori di contenuti. E a questi solo nel 2022 sono arrivati circa 5,6 miliardi di pagamenti registrati. Per un giro d’affari ...Uno studio americano pubblicato su Jama ha elaborato i dati delle morti in eccesso nel Paese nei due mesi successivi all’abbandono della politica «zero Covid» ...