Da Giunti una collana su Maria Montessori

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 30 agosto 2023) MILANO – a cura di Sonia Coluccelli, con Martine Gilsoul e Cinzia Pavan. I testi di, che spesso mettono su carta i suoi interventi durante lezioni e conferenze, riportano risposte frutto di decenni di studio, ricerca e osservazione dei bambini. Sono risposte intrecciate per tematiche e aspetti, anche ricorrenti. Lo scopo di queste pubblicazioni è quello di riordinare per nuclei tematici le opere principali diinsieme ad altre meno note, anche offrendo traduzioni di interventi in lingua non italiana (inglese, spesso, ma anche francese). “Ci auguriamo che rileggere i testiani in modo ragionato e con focus precisi di selezione dei brani aiuti a conoscere meglio e più in profondità il pensiero di, a volte ...