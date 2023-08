Da Carnage a Somewhere | 5 film in streaming per sentirsi alla Mostra del Cinema di Venezia

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Avete voglia di grandima non sietedeldi? Nessun problema, ecco 5da vedere o rivedere per sentirvi in compagnia di un Leone d'Oro. Li trovate insu Infinity+.80? Grandi titoli, italiani e internazionali. Da Ferrari di Michael Mann fino a Maestro di Bradley Cooper, passando poi per Priscilla di Sofia Coppola, Comandate di Edoardo De Angelis o Adagio di Stefano Sollima. Insomma, ce n'è per tutti i gusti (qui trovate i 15da non perdere di2023). Un Concorso come non si vedeva da anni, che mette al centrodi grande qualità. Come ogni anno, il Lido, è quindi meta di appassionati, giornalisti, cinefili e addetti ai lavori, pronti ...