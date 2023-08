Cruel Summer 2 è la serie tv da vedere per scrollarsi di dosso l' estate

La recensione di- stagione 2, serie creata da Bert V. Royal e prodotta da Jessica Biel, da vedere su Prime ...2 E sempre su Prime Video arriva la seconda stagione di, serie antologica raccontata attraverso tre diverse linee temporali. Al centro di questi nuovi episodi del teen ...Si dice spesso "squadra che vince non si cambia" ma non sempre ovviamente questo mantra si applica alla serialità e alle nuove stagioni. Il concetto non varrà infatti nella recensione di2 , dall'11 agosto su Prime Video , perché la storia della serie è sicuramente singolare ma attecchisce meno con i nuovi episodi. Se il finale della prima stagione era perfetto ma quell'...

Cruel Summer - stagione 2: recensione della serie TV Prime Video Cinematographe.it

It’s not a cruel summer after all, as Taylor Swift has become the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. The music streaming platform announced the news Tuesday ...The first teaser trailer for Saltburn, Promising Young Woman Oscar winner Emerald Fennell's hotly anticipated sophomore outing, is here. The footage promises a lavish thriller of desire, privilege, ...