... visto che nel pomeriggio è andato a deporre una corona di fiori sulla tomba diGiovanni ... La linea istituzionale e la presa di distanza del ministro della Difesa, Guido, infatti, sono ...... però ci ha pensato il ministro della Difesa Guidoa risolvere il problema. Così ... Giorni fa, in gran segreto, si è spinto fino a Cortina per far visita aIvano Brambilla, il parroco della ...: 'Ha screditato Costituzione' Mentre l'identità italiana non trovava ambiti di ... criticando questa posizione, ella fece un ironico parallelo con le storie diCamillo e Peppone di ...

Crosetto a don Coluccia e don Patriciello "Stato c'è ed è con voi ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) – “Cari don Antonio Coluccia di Tor bella Monaca e don Maurizio ... Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.Il ministro della Difesa Guido Crosetto affida ai social il suo messaggio. Su X (ex Twitter) pubblica: «Cari don Antonio Coluccia di Tor bella Monaca e don Maurizio Patriciello di Caivano, so quanto ...