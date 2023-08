Crolla la fiducia delle imprese | ad agosto l’indice scende ai minimi da ottobre 2022 In calo anche quella dei consumatori

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Levedono nubi all’orizzonte dell’economia italiana.composito del clima di, secondo l’Istat, inè calato da 108,9 a 106,8, attestandosi al livello più basso da novembre. Lieveper il clima dideipassa da 106,7 a 106,5, valore che si mantiene comunque sopra il livello medio del periodo gennaio-luglio 2023. Per quanto riguarda le, per tutti i comparti indagati si stima una riduzione deldi. Che passa da 99,1 a 97,8 nella manifattura e da 166,5 a 160,2 nelle costruzioni.nei servizi si registra un deterioramento dellacon ...

laCalo oltre le attese anche delladei consumatori americani. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un calo dell'...dei consumatori, dato di agosto. Attesa: 116 (precedente 117). Effettivo: JOLT, posizioni lavorative aperte, dato di luglio. Attesa: 9,793 milioni (precedente 9,582 milioni). Effettivo:Charles Lipson scrivendo nell'edizione americana di The Spectator dice : "È difficile non piangere per la Repubblica mentre lanelle nostre istituzioni- eper buone ragioni. ...

Usa: calo inatteso delle offerte di lavoro, crolla la fiducia dei ... Verità e Affari

La sentenza della corte, ha infuso nuova fiducia negli investitori e nelle parti interessate ... da parte di Genesis Global a causa delle turbolenze di mercato innescate dal crollo della borsa di ...Un inizio con il botto per Matteo Berrettini allo US Open 2023: il giocatore romano ha spazzato via il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-4 6-2 6-2, senza mai lasciare scampo al suo avversario ...