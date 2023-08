Crisi e cambiamento | ‘Parola ai giovani’ di Giovanni Caccamo diventa un docufilm

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un dialogo aperto tra nuove generazioni e Maestri: è questo il cuore di c, progetto editoriale diche ora. Andrea Bocelli e Riccardo Zanotti, Mario Ceroli e Paola Egonu, Salvatore Esposito e Mimmo Paladino, Arnaldo Pomodoro e Riccardo Zanotti sono alcuni dei protagonisti di un confronto in materia die futuro. Il 1 settembre 2023, in collaborazione con Sky Arte, Parola ai giovani (produzione AUT AUT) viene presentato in anteprima nazionale alle Giornate degli Autori, sezione indipendente della Mostra del Cinema di Venezia. Curato da, il documentario vuole essere una risposta all’appello che Andrea Camilleri affidò alle nuove generazioni. Lo scrittore, infatti, investì le nuove generazioni dell’arduo ...

"Dopotutto, laecologica come sfida globale può essere affrontata solo attraverso una ..."la lotta per i diritti umani non può ignorare il fatto che questi diritti sono minacciati dal...... l'impatto dellaclimatica sui bambini L'impatto dellaclimatica sui bambini più ...era classificato dall'Indice globale di rischio climatico come l'ottavo più vulnerabile al...... sostenendo che il 25% delle persone negli Stati Uniti viene a conoscenza delclimatico attraverso quel mezzo. Secondo Hernandez, affrontare laclimatica è "parte della liberazione ...

I cambiamenti climatici peggiorano le crisi in corso | Rivista Africa Rivista Africa

Tuttavia, con il cambiamento della circolazione atmosferica che sta ... Un Ritorno alle Condizioni Meteo del Passato Non dobbiamo dimenticare che anni fa, le crisi estive arrivavano già dopo ...Sono ormai passati decenni dal cambiamento del calendario scolastico ... anche in riferimento alla crisi climatica. Succede spesso, se non sempre. I regolamenti cambiano portando con sé conseguenze e ...