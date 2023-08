Crimine pianificato Svolta nelle indagini su Prigozhin | cos' ha detto il Cremlino

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La Russia non esclude una pista intenzionale alla base della caduta dell'aereo di. Ma intanto rifiuta una consulenza tecnica dal costruttore brasiliano del jet precipitato

Possibile che l'incidente aereo di cui è rimasto vittima Prigozhin sia stato provocato deliberatamente. E' una delle conclusioni a cui stanno giungendo le indagini svolte dalle autorità di Mosca sull'...30 ago 14:16 Prigozhin, Mosca non escludeIl Cremlino ha affermato oggi che l'incidente aereo in cui ha perso la vita il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e altre nove ...Il Cremlino ha affermato oggi che l'incidente aereo in cui ha perso la vita il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e altre nove persone potrebbe essere stato causato deliberatamente. Lo ripota ...

Morte Prigozhin, cosa ammette Peskov: incidente può essere crimine pianificato Il Tempo

Possibile che l'incidente aereo di cui è rimasto vittima Prigozhin sia stato provocato deliberatamente. E' una delle conclusioni a cui stanno giungendo le indagini svolte dalle autorità di Mosca ...Lo ripota la Tass. "Dal momento che l'indagine non ha ancora prodotto alcun risultato, non posso darvi una formulazione precisa ma, ovviamente, sono state prese in considerazione diverse ragioni tra ...