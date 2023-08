Crimine pianificato Prigozhin | l' ammissione di Mosca fa venire i brividi

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Possibile che l'incidente aereo di cui è rimasto vittimasia stato provocato deliberatamente. E' una delle conclusioni a cui stanno giungendo le indagini svolte dalle autorità disull'Embraer sui cui volava il capo di Wagner. È possibile che l'incidente aereo in cui sono morti Evghenye altri 9 dirigenti della Wagner sia stato provocato in modo deliberato, ha ammesso il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citando i risultati dell'inchiesta. «Gli inquirenti stanno considerando diverse possibilità, inclusa quella, sapete di cosa parlo, diciamo di un'atrocità deliberata», ha affermato, escludendo la possibilità di allargare l'inchiesta, in mano al Comitato investigativo, a inquirenti stranieri. L'Interstate Aviation Committee (Iac) con sede aha annunciato che non seguirà le ...

Il Cremlino ha affermato oggi che l'incidente aereo in cui ha perso la vita il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e altre nove persone potrebbe essere stato causato deliberatamente. Lo ripota la Tass.

Prigozhin, Mosca non esclude 'crimine pianificato' Agenzia ANSA

Lo ripota la Tass. "Dal momento che l'indagine non ha ancora prodotto alcun risultato, non posso darvi una formulazione precisa ma, ovviamente, sono state prese in considerazione diverse ragioni tra ...Il leader russo non ha perdonato il tentato golpe della Wagner del 24 giugno. Da allora ha preparato nei minimi dettagli il regolamento di conti ...